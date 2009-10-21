Підвищення соцстандартів може призвести до масових скорочень працівників

Голова Конфедерації вільних профспілок Михайло ВОЛИНЕЦЬ заявляє, що набуття чинності закону про підвищення соціальних стандартів, ухваленого Верховною Радою, може призвести до масового скорочення робочих місць.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, про це він сказав на брифінгу у Будинку уряду.

«Зараз роботодавці, користуючись цією ситуацією, заявляють, що вони хочуть визначитися: чи вони можуть підняти заробітну плату, чи ні. Якщо вони не можуть визначитися, то вони запропонують скоротити робочі місця», - наголосив М.ВОЛИНЕЦЬ і додав: «Якщо йде загроза масового скорочення робочих місць, то для профспілок це найгірше».

Водночас М.ВОЛИНЕЦЬ підкреслив, що профспілки мають працювати з роботодавцями прогнозовано, зокрема щодо питань оплати праці. «У даному випадку пропозиція пішла від політиків, позиція профспілок була повністю проігнорована», - зауважив він.

Окрім того, за словами голови Конфедерації вільних профспілок, новий закон про соціальні стандарти передбачає підвищення заробітної плати не тільки для працівників бюджетної сфери, але і для всіх працюючих громадян. «Таким чином, мінімальна заробітна плата, згідно з рішенням галузевих угод, множиться на коефіцієнт 1,2, тобто додається 20%, це має бути мінімальним рівнем оплати праці першого розряду, потім оця скорегована мінімальна зарплата з додатком 20-ти відсотків множиться на коефіцієнти сітки тарифних ставок і окладів з 1 по 25 розряди», - пояснив М.ВОЛИНЕЦЬ.

При цьому голова Конфедерації вільних профспілок зазначив, що уряд запланував з 1 січня 2010 року поетапне економічно обгрунтоване збільшення у 5 разів прожиткового мінімального рівня та мінімальної зарплати.

М.ВОЛИНЕЦЬ наголосив, що на даному етапі для профспілок важливо розробити конкретні кроки виходу із проблемної ситуації щодо соціального захисту працівників. «Найперше - дуже важливо, що дане питання розглянуто за участю прем’єр-міністра і уряду - провести консультації в групах, і на національній раді напрацювати конкретні пропозиції і дати їх в парламент – це буде найкраще, і зробити це публічно, а ми, профспілки, донесемо до кожного трудового колективу», - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Верховна Рада України прийняла закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати в 2010 році».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць у розмірі: з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законом встановлена мінімальна заробітна плата з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.