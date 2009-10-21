Кабмін схвалив Концепцію проведення пенсійної реформи

Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію подальшого проведення пенсійної реформи.

Це передбачено розпорядженням уряду №1224-р від 14 жовтня 2009 року, яке розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Планується, що цю концепцію буде реалізовано протягом 2010-2017 років у два етапи. На першому етапі (2010-2013 рр.) буде усунено диспропорцію у розмірах пенсій, призначених в різні роки, внесено законодавчі пропозиції щодо скорочення необгрунтованих пільг зі сплати страхових внесків, а також ліквідовано диспропорції у пенсійному забезпеченні громадян, яким встановлено особливі умови пенсійного забезпечення, здійснено поетапний перехід до єдиних правил призначення пенсій, забезпечено прозорість і прогнозованість пенсійної системи і механізмів управління нею, легалізовано заробітні плати, забезпечено захист пенсійних активів.

Також планується внести до законодавства зміни, згідно з якими Пенсійний фонд буде перетворено на неприбуткову самоврядну організацію.

На другому етапі (2014-2017 рр.) планується розпочати поетапне введення обов`язкової накопичувальної пенсійної системи, запровадити єдині правила призначення пенсій, звільнити бюджет Пенсійного фонду від невластивих йому виплат, забезпечити розвиток накопичувальної системи пенсійного забезпечення.

Фінансування заходів, пов`язаних з реалізацією даної концепції, планується здійснювати за рахунок коштів Пенсійного фонду, державного бюджету, міжнародних і національних донорських і добродійних організацій та інших джерел.

Окрім того, своїм розпорядженням Кабмін відмінив розпорядження №525 від 15 грудня 2005 року «Про схвалення Стратегії розвитку пенсійної системи».