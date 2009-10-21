Сьогодні у Києві розпочав роботу форум Ради Європи „За майбутнє демократії”, головною темою якого є „Виборчі системи: зміцнення демократії у 21-му столітті”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, у церемонії урочистого відкриття форуму взяв участь Президент України Віктора ЮЩЕНКО, який звернувся до його учасників з вітальним словом.

Серед почесних гостей форуму – голова Комітету міністрів Ради Європи, міністр закордонних справ Словенії Самуель ЖБОГАР, новообраний генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛАНД. У форумі взяв участь міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО.

Метою форуму є зміцнення демократії, політичних свобод та участі громадян у житті суспільства. Його очікуваним результатом має стати вироблення спільних підходів країн-членів Ради Європи до розробки керівних принципів, які б могли бути об’єднані у своєрідний виборчий кодекс Ради Європи та шляхів досягнення універсалізації критеріїв у формуванні виборчих систем на засадах рівності, верховенства права та демократії.

Висновки Київського форуму мають започаткувати кропітку роботу всіх інституцій Ради Європи на парламентському і на урядовому рівнях у напрямку вироблення важливих рекомендацій щодо поширення досвіду найкращих європейських виборчих практик та оптимізації їх функціонування.

Форум триватиме до 23 жовтня ц.р. Очікується, що в його роботі візьмуть участь понад 400 представників урядових, парламентських та наукових кіл країн-членів Ради Європи, а також численні представники неурядових організацій.