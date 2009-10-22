Мораторій на ціну ліків спричинить їх дефіцит

Фармацевти заявляють, що встановлення мораторію на підвищення цін на ліки призведе до виникнення дефіциту лікарських засобів в Україні, повідомляє “Німецька хвиля”.

Представники фармацевтичної галузі закликають Президента України ветувати закон «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби і вироби медичного призначення», прийнятий Верховною Радою 20 жовтня.

Фармацевти застерігають, що вже через кілька тижнів після замороження цін на ліки з українських аптек можуть зникнути більшість препаратів - і не лише імпортних.

Речник української фармацевтичної корпорації «Артеріум» Олена АЗАРОВА зазначила, що оголошення мораторію на підвищення цін на ліки вщент зруйнує вітчизняну фармацевтичну галузь.

«Розвиток ситуації за сценарієм Верховної Ради призведе до дефіциту лікарських препаратів на українському ринку і зниження соціального захисту населення. А в довгостроковій перспективі принципово зміниться система забезпечення населення ліками, оскільки приватний капітал втратить до цього сектору інтерес», - прогнозує О.АЗАРОВА.

За її словами, після цього саме на державу ляжуть витрати зі створення альтернативної системи забезпечення населення ліками.

Разом із тим, прихильники оголошення цінового мораторію висловлюють сподівання, що замороження цін на ліки на рівні 2008-го року допоможе уникнути подальшого подорожчання медикаментів в умовах фінансової скрути, яку переживає більшість жителів України.

З тим, що лікуватися в Україні стало надто дорого, погоджуються й медики. «Все що робиться в українському фармацевтичному бізнесі – це просто неподобство», - сказав «Німецькій хвилі» головний учений секретар Академії медичних наук України Володимир МІХНЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 20 жовтня, Верховна Рада України ухвалила закон «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

Законом передбачено на період фінансової кризи встановити мораторій на підвищення цін на всі види ліків та лікарських препаратів вітчизняного та закордонного виробництва до встановлення розміру мінімальної зарплати і пенсій на рівні прожиткового мінімуму та до погашення заборгованості із виплат зарплат, стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів.

Також законом передбачено, що лікарські препарати вітчизняного виробництва реалізуються за цінами, регульованими державою, лікарські препарати закордонного виробництва за цінами, що склалися станом на 1 липня 2008 року.