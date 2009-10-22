Ющенко: Без демократії Україна не має майбутнього

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що без демократії Україна не має майбутнього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на урочистому відкритті у Києві п’ятої сесії форуму Ради Європи «За майбутнє демократії».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що на сьогодні одним з найбільших здобутків України є забезпечення свободи слова. Він констатував, що в Україні є вільна журналістика. Президент пообіцяв, що це завоювання української демократії буде збережене.

Ще одним здобутком української демократії В.ЮЩЕНКО назвав проведення чесних і вільних виборів. Він нагадав, що декілька останніх виборів в Україні були визнані вільними, й на них перемагала опозиція.

Говорячи про політичні виклики, які сьогодні стоять перед державою, Президент зауважив, що без збереження демократії не можна зберегти незалежність країни.

«Майбутнє України, як незалежної держави, існує лише в одному вимірі - якщо вона буде демократичною», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

При цьому він зауважив, що сьогодні є політичні сили, які намагаються перетворити Україну на авторитарну державу.

«Коли ми дивимось на політичні процеси України, коли ми дивимось на цілі п’яті колони, коли ми дивимось на ту колосальну інформаційну кампанію, яка деякими ведеться проти України, коли ми говоримо, що в самій Україні є сили, які явно сповідують не національні інтереси, сили, які пропонують повернутися назад – назад до імперії, до залежності, і ця політика рясно підтримується”, - зауважив він.

В.ЮЩЕНКО повторив, що майбутнє України можливе лише за умови розвитку демократичних процесів, а також за умови інтеграції до європейського простору, де сповідується демократична політика.