ВМС Китаю вирушив на визволення судна, захопленого піратами Сомалі

Загін, який перебуває в Індійському океані, з трьох кораблів ВМС Китаю вирушив на перехоплення суховантажу ”Десіньхай”, захопленого минулого понеділка піратами Сомалі. Разом з тим поки що не зрозуміло, яким чином китайські військові розраховують врятувати екіпаж судна, який складається з 25 громадян КНР, не піддаючи їхнього життя небезпеці. Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на ”Саут Чайна морнінг пост”.

Видання відзначає, що можлива операція із звільнення заручників стане серйозним випробуванням для китайських ВМС, які раніше не проводили бойових операцій у міжнародних водах. Самі пірати погрожують стратити екіпаж, якщо вдадуться до силових акцій з його порятунку.

У міністерстві транспорту КНР наголосили, що головним пріоритетом залишається безпека заручників. Тому експерти схиляються до того, що китайці все-таки не підуть на штурм судна, а спробують знайти розв`язку шляхом переговорів. Однак зв`язок з піратами встановити поки що не вдалося. Жодних вимог про викуп вони ще не висували.