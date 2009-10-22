ВР ухвалила законопроект проти розповсюдження дитячої порнографії

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України” щодо протидії розповсюдженню дитячої порнографії.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 404 народних депутати з 437 зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України щодо закріплення відповідальності за розповсюдження продукції порнографічного характеру, створеної за участю дитини або з використанням її образу, в тому числі із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, та втягнення неповнолітніх у процес виготовлення порнографічних матеріалів. Крім того, проектом передбачено внесення змін до Закону України “Про телекомунікації” у частині віднесення до обов’язків провайдерів телекомунікаційних мереж інформувати правоохоронні органи про всі виявлені ними факти вчинення злочинів, пов’язаних із виготовленням, збутом та розповсюдженням дитячої порнографії та вживати усіх необхідних технічних заходів щодо недопущення перегляду відповідних ресурсів в телекомунікаційних мережах.

Крім того, проектом визначається обов’язок споживачів телекомунікаційних послуг у разі виявлення в мережі інтернет контенту, пов`язаного з насильством, дитячою порнографію, проявами расової і національної нетерпимості та тероризму, пропагандою наркотиків, порушенням прав інтелектуальної власності повідомляти про це провайдерів телекомунікацій і/або правоохоронні орган.

Зміни до Закону України “Про захист суспільної моралі” визначають поняття продукції порнографічного характеру, створеної за участю дитини або з використанням її образу, вироблення дитячої порнографії з метою її розповсюдження за допомогою комп`ютерних систем, пропонування або надання доступу до дитячої порнографії за допомогою інформаційно-комунікаційних систем, розповсюдження дитячої порнографії за допомогою інформаційно-комунікаційних систем, купівля, обмін та зберігання дитячої порнографії за допомогою комп`ютерних систем для себе чи іншої особи тощо.