Депутат від БЮТ наполягає, що у нього таки вимагали 2 млн. дол.

Народний депутат від БЮТ Руслан БОГДАН наполягає, що адвокат постраждалих у справі про зґвалтування дітей Андрій ЦИГАНКОВ вимагав у нього 2 млн. дол. в обмін на відмову від свідчень проти нього.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко.

За словами Р.БОГДАНА, заяви адвоката потерпілої у справі про зґвалтування дітей А.ЦИГАНКОВА, озвучені вчора на прес-конференції, спотворюють реальні факти, є відвертою брехнею і містять наклеп на нього.

Р.БОГДАН повідомив, що справді зустрічався з А.ЦИГАНКОВИМ на особисте прохання адвоката. Під час зустрічі А.ЦИГАНКОВ, за словами депутата, запропонував в обмін на відмову від показань потерпілої сторони проти Р.БОГДАНА сплатити 2 мільйона і, таким чином, вивести депутата з фігурантів справи.

«Після того, як ЦИГАНКОВ по телефону запропонував зустрітися, я одразу звернувся із заявою до правоохоронних органів. Як я тепер розумію, на її підставі міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО виступив із заявою у Верховній Раді», - сказав Р.БОГДАН.

За його словами, саме після виступу міністра адвокат перелякався і запанікував. «Очевидно, що відвертий «прокол» адвоката не міг сподобатися і його високопоставленим замовникам. Потрібно було рятувати ситуацію. Крім того, страх перед відповідальністю за кримінальний злочин, за брутальний шантаж змусив Циганкова вийти на прес-конференцію», - зазначив Р.БОГДАН.

«Найбільше, що вражає, - сказав Р.БОГДАН, – що особа, яка в принципі не має права називати себе ані порядною людиною, ані професійним юристом, має нахабство апелювати до людської моралі і гідності».

«У справі захисту сім’ї потерпілих пана ЦИГАНКОВА цікавить єдине - як побільше заробити грошей. Вчорашня прес-конференція продемонструвала: до так званого адвоката перейшла роль головного блазня у цинічній передвиборчій афері, яку режисують деякі кандидати з інших політичних сил, які вже сьогодні приміряють на себе посаду Президента України. При цьому самі ці «кандидати» роблять все можливе, щоб приховати своє кримінальне минуле», - наголосив Р.БОГДАН.

За словами депутата, головною причиною, чому його намагаються зробити одним з фігурантів справи – це приналежність до команди Блоку Юлії Тимошенко.

Р.БОГДАН ще раз підкреслив, що заява міністра Ю.ЛУЦЕНКА у парламенті про вимогу А.ЦИГАНКОВИМ суми в 2 млн. дол. є правдивою.

«Я не боюсь жодних поліграфів, чи будь-яких експертиз. Якщо у когось і виникають якісь сумніви, то я не можу не вірити самому собі. Всі зустрічі, які були з ЦИГАНКОВИМ, відбувались під контролем міліції. За цим фактом порушена нова кримінальна справа. Саме тому я не маю права будь-що коментувати. Наступну інформацію громадськість отримає вже від представників міліції за результатами їхньої роботи», - наголосив у своєму коментарі Р.БОГДАН.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Ю.ЛУЦЕНКО заявив про вимагання у депутата БЮТ 2 млн. дол. адвокатом потерпілої у справі про розбещення дітей.

У свою чергу адвокат А.ЦИГАНКОВ спростував цю заяву міністра внутрішніх справ.