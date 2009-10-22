Конституційний суд ФРН відхилив скарги Дем’янюка

Федеральний Конституційний суд Німеччини відхилив у середу дві скарги за припущенням нацистського злочинця Івана ДЕМ’ЯНЮКА, направлених проти початку судового розгляду й утримання його під вартою.

Якщо, відхиляючи першу із скарг, судді другого сенату КС ФРН не навели жодних обгрунтувань, то аргументом проти розгляду другої скарги стало те, що рішення щодо неї має приймати зовсім не Конституційний суд, а суд нижчої інстанції, повідомляє Газета.Ru з посиланням на Deutsche Welle.

Таким чином, усунуто всі перешкоди для початку судового процесу проти І.ДЕМ’ЯНЮКА, обвинувачуваного в причетності до вбивства щонайменше 27 900 євреїв у концтаборі Собібор у роки Другої світової війни. Процес має розпочатися наприкінці листопада в Мюнхені.

Довідка УНІАН. Львівська обласна рада 22 вересня звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням вжити невідкладних заходів правового захисту, зокрема шляхом врегулювання по дипломатичних каналах, із звільнення американця українського походження І.ДЕМ’ЯНЮКА з німецької в`язниці. Рішення підтримали 77 із 119 депутатів Львівської облради.

Справу І.ДЕМ’ЯНЮКА депутати Львівщини вважають міжнародною змовою з метою дискредитації України. У документі, зокрема, наголошується, що І.ДЕМ’ЯНЮК в 1988 році був засуджений до страти ізраїльським судом, проте той самий суд в 1993 році відхилив усі звинувачення. «У травні цього року на вимогу Федеративної Республіки Німеччини, де, мовляв, з`явилися нові докази провини І.ДЕМ’ЯНЮКА, Сполучені Штати Америки знову депортували цього, вже 89-річного чоловіка. Ось уже 4 місяці невинний українець мордується в німецькій в`язниці в очікуванні судилища», - відзначають депутати Львівської облради.

Нагадаємо, 89-річного І.ДЕМ’ЯНЮКА екстрадували в травні цього року із США до Німеччини. Прокуратура Мюнхена висунула І.ДЕМ’ЯНЮКУ звинувачення в причетності до вбивства в роки Другої світової війни 27,9 тис. осіб. За даними слідства, в роки війни І.ДЕМ’ЯНЮК служив охоронцем у концтаборі Собібор на території Польщі і був причетний до масового знищення євреїв. Сам І.ДЕМ’ЯНЮК стверджує, що воював у Червоній армії, а відтак потрапив у полон. До США І.ДЕМ’ЯНЮК приїхав у 1952 році як біженець. Він поселився в місті Клівленді (штат Огайо) і працював на автоскладальному заводі.

У 1988 році ізраїльський суд засудив І.ДЕМ’ЯНЮКА, який одержав у той час американське громадянство, до страти. В`язні концтабору Треблінка, які вижили, вказували на нього як на ”Івана Грозного” - охоронця, який одержав таке прізвисько за особливий садизм. Але вищий суд Ізраїлю відмінив смертний вирок, коли стали відомі радянські документи, які свідчили про те, що ”Іван Грозний” і І.ДЕМ’ЯНЮК, - можливо, різні люди.