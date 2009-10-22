НСЖУ: у БЮТ сверблять руки натягнути вуздечку на свободу слова

У Національній спілці журналістів України заявляють про чергове посягання на демократичні професійні засади журналістської діяльності та свободу слова з боку депутата від Блоку Юлії Тимошенко Андрія ПОРТНОВА, що має місце в рамках судового процесу проти газети “Україна молода”.

Про це наголошується у переданій УНІАН заяві голови Національної спілки журналістів України Ігоря ЛУБЧЕНКА.

Він нагадує про нещодавню резонансну ухвалу Печерського районного суду м. Києва “про заборону критикувати діяльність нинішнього уряду”, після гострої критики якої з боку журналістів і громадськості, представники БЮТ відкликали свій позов.

”Але долоні цієї політичної сили, схоже, сверблять, аби натягнути-таки вуздечку на свободу слова. Це ще раз продемонстрував розгляд у Печерському суді позову народного депутата А.ПОРТНОВА до Генеральної прокуратури України, “України молодої” та її редактора”, - заявляє І.ЛУБЧЕНКО.

Як нагадується, у березні цього року «Україна молода» опублікувала статтю про нібито причетність народного депутата Андрія ПОРТНОВА до діяльності рейдерського угруповання Олександра КАПІТОНОВА («Капітошки») і смерті прокурора Дніпропетровської області Володимира Шуби. Печерський районний суд Києва задовольнив позов члена фракції БЮТ А.ПОРТНОВА до газети «Україна молода», яка поширювала звинувачення проти народного депутата.

На переконання І.ЛУБЧЕНКА, “рішення щодо позову ухвалено за відсутності відповідачів, відхилено клопотання адвоката “України молодої” про залучення до розгляду автора публікації, яка викликала гнів пана ПОРТНОВА та всі решту клопотань відповідача”.

Як зазначив І.ЛУБЧЕНКО, безперечно, видання “Україна молода” звернеться з апеляцією на це рішення.

”Але тривогу викликає інше, а саме – позиція Олени ІСАЄВСЬКОЇ, адвоката А.ПОРТНОВА. Вона заявила, як стверджують ЗМІ та інтернет-сайти, “щодо головного редактора кишенькової хоружівської газети Михайла ДОРОШЕНКА буде здійснено комплекс заходів, спрямованих на повне позбавлення особистого майна в рамках нових цивільних позовів народного депутата проти головного редактора газети”, - цитує І.ЛУБЧЕНКО.

У зв’язку з цим, він висловив думку, що “Україні молодій” треба було б звернутися із заявою до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо порушення пані ІСАЄВСЬКОЮ адвокатської етики та із позовом до суду щодо паплюження нею газети”. “А щодо «повного позбавлення особистого майна...» - колеги, майте на увазі, що чекає журналістику і свободу слова в нашій державі, якщо владу вершитимуть пан ПОРТНОВ і його однодумці. І тоді спроба заборонити критику нинішнього уряду видасться ніжними квіточками”, - попереджає голова НСЖУ.