Премію Сахарова отримає російська правозахисна організація “Меморіал”

Європарламент вирішив вручити цьогорічну премію Андрія Сахарова російській правозахисній організації “Меморіал”.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Європарламенту, про це оголосив сьогодні Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК.

Премію, зокрема, вручатимуть Олегу ОРЛОВУ, Сергію КОВАЛОВУ та Людмилі АЛЕКСЕЄВІЙ.

Як повідомляв УНІАН, офіційна церемонія вручення премії відбудеться 16 грудня в Страсбурзі.

Премія Сахарова була запроваджена Європарламентом в 1988 році і щорічно вручається особам, що відзначилися в сфері захисту прав людини.