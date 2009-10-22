Премію Сахарова отримає російська правозахисна організація “Меморіал”
13:53, 22 жовтня 2009Права людини
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Рішення Європарламенту
Європарламент вирішив вручити цьогорічну премію Андрія Сахарова російській правозахисній організації “Меморіал”.
Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Європарламенту, про це оголосив сьогодні Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК.
Премію, зокрема, вручатимуть Олегу ОРЛОВУ, Сергію КОВАЛОВУ та Людмилі АЛЕКСЕЄВІЙ.
Як повідомляв УНІАН, офіційна церемонія вручення премії відбудеться 16 грудня в Страсбурзі.
Премія Сахарова була запроваджена Європарламентом в 1988 році і щорічно вручається особам, що відзначилися в сфері захисту прав людини.
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