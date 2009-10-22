Тимошенко закликає повідомляти про вимагання хабарів

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає громадян повідомляти на гарячу телефонну лінію про факти вимагання хабарів при видачі земельних актів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам після завершення селекторної наради з питань безкоштовної видачі земельних актів.

«Я хочу вашого розуміння, що була в країні побудована така масштабна корупційна система по видачі земельних актів, така безпрецедентно злочинна та мафіозна, що сьогодні зламати її за один день навіть прем’єр-міністру не під силу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також заявила, що звільнення ряду керівників регіональних органів Держкомзему відбулося якраз завдяки інформуванню громадян про факти корупції.

«Я хочу звернутися до людей, які хочуть отримати свої земельні акти, не опускати руки, а разом зі мною та з новим керівником Держкомзему добитися отримання вашого акта саме безкоштовно, як це і передбачено постановою уряду», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що голови сільських та селищних рад, які перебувають у лавах Партії регіонів, отримали вказівки від партійного керівництва блокувати виконання рішення уряду про спрощений та безкоштовний порядок видачі земельних актів. «У нас є опір і політичний, тому що деякі політичні команди і партії вважають сьогодні за доцільне заборонити своїм політичним функціонерам, які займають посади, приймати від людей заяви, видавати акти для того, щоб скомпрометувати та дискредитувати цю програму, яка розгортається сьогодні в масштабах України», - пояснила глава уряду.

У свою чергу голова Держкомзему Олег КУЛИНИЧ додав, що останнім часом за його розпорядженням було звільнено керівників харківської, кіровоградської структур Держкомзему а також у місті Севастополь.

«На сьогодні ми ухвалили рішення по керівникам Кіровоградської та Харківської області, звільняються керівники на рівні центрів ДЗК (Державного земельного кадастру), нами рішення прийнято по місту Севастополь, там, де за тіньовими схемами намагаються не давати працювати цій системі. Ми, безумовно, прийняли програму до виконання і рухаємося далі», - додав він.

За його словами, звільнений керівник у Харківській області зараз перебуває у слідчому ізоляторі.