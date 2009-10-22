Ющенко очікує, що ГПУ візьме за шкірку «педофілів з мандатами»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прогнозує, що через декілька тижнів народних депутатів, причетних до скандалу з розбещенням дітей, доведеться шукати через Інтерпол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на п’ятій Всеукраїнській нараді «З любов’ю та турботою до дітей».

В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні на самих високих щаблях державної влади «ми маємо, вибачте, педофілів – людей, які наносять колосальну шкоду нашій моралі, нашому вибору, але, на жаль, вони сьогодні з мандатами».

«Я думаю їх чекає доля ЛОЗІНСЬКОГО, те ж саме політичне прикриття, і через декілька тижнів ми будемо їх шукати через Інтепол», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що на сьогодні Генеральна прокуратура не проводить ефективних, якісних та чітких дій. «Бо ми дивимось на цього народного депутата - чи на одного, чи на другого, чи третього, як на небожителя. Санкції на притягнення його до відповідальності потрібно у Господа Бога просити. А не керуватися національним законодавством. Ось і граємо в гру, яка, Олександр Іванович (МЕДВЕДЬКО – УНІАН), як і з ЛОЗИНСЬКИМ, якого випустили, якого прикрила політична сила.. Тепер серія номер два - з педофілами», - зауважив Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що очікує миттєвої реакції від Генеральної прокуратури, щоб українське суспільство побачило ефективність роботи відомства, «яке може за шкірку поставити цих людей до відповідальності».