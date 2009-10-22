Адвокат матері потерпілих дітей не з'явився на допит

Другий адвокат матері дітей, які постраждали від насильства, Валерій КОНОВАЛОВ стверджує, що сьогодні його збиралися затримати співробітники УБОЗ, якби він прийшов за телефонним викликом до ГУ з питань боротьби з організованою злочинністю МВС України в Києві о 14.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам у Києві.

«Коли я вже під`їжджав (до ГУБОЗ – УНІАН), один товариш мені пояснив, що є команда на затримання», - сказав В.КОНОВАЛОВ, процитувавши при цьому слова людини, з якою він розмовляв: «Я тобі даю 100% гарантії, що є вказівка від керівництва, що потрібно тебе будь-що затримати». При цьому адвокат пояснив, посилаючись знову ж на свого інформатора, такі дії необхідні для того, щоб я не був допущений до ЗМІ, щоб я не зміг дати будь-яких інтерв`ю, а якщо я й дам будь-які свідчення у кримінальній справі (мається на увазі розтління неповнолітніх – УНІАН), то ніхто про це знати не буде». «Таким чином, - продовжив В.КОНОВАЛОВ, - я прийняв рішення поки що утриматися від таких допитів». У контексті сказаного він наголосив, що якщо міністр внутрішніх справ України з трибуни Верховної Ради заявив, що оперативно-технічними засобами нібито зафіксований факт вимагання, і при цьому дотримано всіх норм Кримінально-процесуального кодексу, «то логічно тоді за нормами КПК порушити справу (мається на увазі проти осіб, які вимагали гроші – УНІАН) пред`явити постанову про її порушення, постанову про затримання».

За словами В.КОНОВАЛОВА, проаналізувавши одержану інформацію, він «про всяк випадок уклав угоду з незалежним адвокатом Олегом ПОВАЛЯЄВИМ» для свого захисту.

Водночас адвокат сказав, що інформацію про необхідність з`явитися сьогодні на 14.00 в будівлю ГУБОЗ він одержав телефоном від людини, яка відрекомендувалася начальником відділу аналітичної роботи антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС України, який у свою чергу, перш ніж розмовляти з В.КОНОВАЛОВИМ, зв`язався з його дружиною, від якої дізнався, що адвокат учора перебував у службовому відрядженні в Чернігівській області.

Відповідаючи на запитання, чи матиме для нього якісь наслідки нез`явлення в ГУБОЗ, В.КОНОВАЛОВ сказав: «Я знаю точно на такі допити я взагалі можу не ходити. На сьогодні жодних наслідків немає». При цьому він наголосив, що виходячи зі свого досвіду роботи, «якби зателефонував слідчий, то це означало б, що вже порушено кримінальну справу».

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня керівник МВС Юрій ЛУЦЕНКО звинуватив адвоката постраждалої Олени ПОЛЮХОВИЧ у тому, що він нібито вимагав хабара у народного депутата від БЮТ Руслана БОГДАНА.

У свою чергу, адвокат постраждалої Андрій ЦИГАНКОВ спростував цю заяву міністра внутрішніх справ.

Ще один адвокат, який захищає інтереси матері постраждалих від насильства дітей, В.КОНОВАЛОВ заявив про безпрецедентний тиск на нього з боку органів Міністерства внутрішніх справ України.

22 жовтня міністр внутрішніх справ України пообіцяв, що найближчим часом слідчі органів внутрішніх справ порушать кримінальну справу про вимагання адвокатами матері постраждалих від насильства дітей 2 млн. дол.

Довідка УНІАН. 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розтління неповнолітніх в МДЦ “Артек”.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО 14 жовтня повідомив, що ще у квітні цього року у справі про розтління двох неповнолітніх дітей, які відпочивали в «Артеку», висунуто звинувачення і затримано батька цих дітей, а троє працівників дитячого центру проходять у справі як свідки.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, встановлено, що батько цих дітей, який працював журналістом, розлучився з дружиною, проте вона інколи дозволяла йому брати їх із собою на відпочинок, зокрема до «Артека». Як відзначив Ю.ЛУЦЕНКО, постраждалі діти свого часу були усиновлені подружжям.

Також встановлено, що постраждалих дітей, які перебували в «Артеку», вивозили на приватну квартиру, де батько й інші невстановлені поки що особи здійснювали з ними дії, які кваліфікуються як розбещення.