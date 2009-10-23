Родичі 5 місяців не можуть зв'язатися з полоненими моряками «Аріани»

Близько 70 дружин, матерів й інших родичів моряків “Аріани», захопленої в полон піратами Сомалі, провели вчора пікетування будівлі Генерального консульства Грецької Республіки в Одесі з метою привернути увагу суспільства до долі екіпажу.

Як передає кореспондент УНІАН, родичі моряків зажадали від дипломатів назвати причини й прізвища тих, хто гальмує переговори з піратами про звільнення 24 членів екіпажу, які понад п’ять місяців перебувають у полоні.

Учасники акції тримали в руках транспаранти «Прибыль греческого судовладельца «Alloceans Shipping» важнее жизни моряков «Арианы», «Полгода живем без вести от родных», «Из Одессы начиналось освобождение Греции от ига, из Греции должно начаться освобождение «Арианы» та ін.

Дружина електромеханіка балкера Галина ФЮТ прочитала листи, які потім було передано генеральному консулові Грецької Республіки в Одесі Йєрасімусу ДАВАРІСУ для направлення прем`єр-міністрові Греції Костасу КАРАМАНЛІСУ і судновласникові, в яких сказано, що за півроку, що минуло з моменту захоплення судна, родичі жодного разу не змогли зв`язатися телефоном з моряками і не знають про стан їх здоров`я.

23 жовтня родичі моряків і представники громадськості мають намір пікетувати будівлю одеського Державного підприємства "Укркрюїнг", яке набирало екіпаж для "Аріани".

Як повідомлялося, пірати Сомалі захопили судно Ariana під прапором Мальти (компанія-оператор - Alloceans Shipping Cо. LTD, Греція) 2 травня в Аденській затоці. Балкер перевозив 35 тисяч тонн сої з Бразилії до Ірану. Всі 24 члени екіпажу є громадянами України - жителями Одеської області.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, всі моряки живі і перебувають на судні, їм доставлено чергову партію пального, продуктів і води, захоплений корабель періодично переміщується в невеликій акваторії в декілька десятків миль. Нині триває млявий переговорний процес, який потрібно активізувати. "Ми задіюємо не тільки наші можливості, а й рекомендуємо державним органам України активізувати роботу із вжиття відповідних заходів, щоб цей процес відбувався активно, - і по лінії МЗС, і по лінії інших відомств. Якщо говорити про перспективу, може бути поліпшення цього процесу в найближчі два тижні", - відзначив 21 жовтня голова СВР Микола МАЛОМУЖ.

Разом з тим міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО дав доручення послові України в Греції активізувати діалог з грецькою стороною щодо захопленого піратами Сомалі судна "Аріана". Зараз переговори щодо звільнення моряків веде лише судновласник - грецька компанія.