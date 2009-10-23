Томенко: нову Конституцію має затвердити народ

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що нова редакція Конституції України має стати узгодженим документом всіх політичних сил та суспільства, а не якоїсь однієї партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час вечірнього пленарного засідання, коментуючи відмову ВР направити 4 законопроекти про внесення змін до Основного закону до Конституційного Суду.

М.ТОМЕНКО зауважив, що така відповідальна і серйозна річ, як Конституція України, не може писатися Секретаріатом Президента чи навіть такою впливовою політичною партією, як Партія регіонів.

«Нова редакція Конституції має писатися як погоджений компроміс абсолютної більшості політичних гравців, суспільством та експертами», - сказав він.

В іншому випадку, зауважив віце-спікер, такі законопроекти навіть не будуть підтримані на початковому етапі.

М.ТОМЕНКО переконаний, що для прийняття оптимальної Конституції суспільство має дати замовлення на проект Конституції, експерти підготувати, політики погодити у Верховній Раді, а народ затвердити.