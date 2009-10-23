Генпрокуратура загубила заяву матері зґвалтованих дітей?

Народний депутат Григорій Омельченко стверджує, що в Генпрокуратурі зникла передана ним на ім`я Генпрокурора України заява матері двох дітей, що постраждали від педофілів.

Про це в коментарі «Обкому» заявив сам пан Омельченко. За словами нардепа, йдеться про заяву від 22 вересня, в якій "мати вперше вказала прізвище народного депутата, який разом із співробітниками «Артека» і її чоловіком неодноразово ґвалтував дітей". Омельченко стверджує, що надсилав заяву Олександру Медведьку під грифом «Особисто».

«Так от, зараз ця заява в Генеральній прокуратурі зникла. Я вчора був в ГПУ, і там дивувалися, що цієї заяви немає, а є тільки довідка у кримінальній справі, яку я разом із заявою матері їм направив. Але я їм показав пальцем: читайте, кажу, в довідці, де вказане те ж саме, що і в заяві. Чому ж ви не привели цю інформацію - навіть якщо кудись зникла заява матері, яку я направив 22 вересня?», - сказав народний депутат.

Омельченко також заявив, що його цікавлять причини небажання Генпрокурора України узяти у виробництво ГПУ кримінальну справу про акти педофілії відносно постраждалих дітей, забравши цю справу з МВС. "Як можуть розслідувати цю справу слідчі, підлеглі міністру, проти якого мати написала заяву про порушення кримінальної справи?", - запитав нардеп. Він уточнив, що йдеться про вимогу матері порушити кримінальну справу проти Луценка у зв`язку з розголошуванням ним таємниці усиновлення дітей.