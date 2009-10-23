23 жовтня - 15-00 - В рамках Десятого тижня єдиних дій з протидії расизму відбудеться кінопоказ та дискусія під егідою FARE (Football Against Racism in Europe). Питання:Чому державна політика протидії расизму приречена на поразку? Чому міжнародні експерти відносять Україну до держав, в яких проблема расизму стоїть найбільш гостро? Яких загроз слід чекати фанатам із наближенням чемпіонату ЄВРО-2012? Чому державі можуть бути вигідні неонацисти на футбольних трибунах? тощо (Київський університет ім. Грінченка, поверх 2, кабінет 227 ,Конференц-зал). Телефони: 0-63-715-31-14, 0-63-15-41-94