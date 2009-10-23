Доручення Тимошенко є кримінально караним злочином - юрист

Використання методу «Провокація хабара», як і доручення посадовця використовувати його, є, згідно з українським законодавством, кримінально караним злочином.

Про це заявив УНІАН адвокат, партнер юридичної фірми «Ільяшев і Партнери» Максим КОПЕЙЧИКОВ, коментуючи доручення прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Міністерству внутрішніх справ використовувати метод «провокації хабара» для боротьби з корупцією при видачі земельних актів.

«Така команда прем`єр-міністра може чітко кваліфікуватися за статтею 344 Кримінального кодексу України – втручання в діяльність державного діяча. Згідно з цією статтею, незаконний вплив у будь-якій формі на члена Кабінету міністрів із метою перешкодити виконанню ним службових обов`язків або добитися ухвалення незаконних рішень карається штрафом, арештом, обмеженням волі або позбавленням волі. Ті ж дії, здійснені особою з використанням свого службового становища, тобто в даному випадку прем`єр-міністр до міністра – там санкції набагато жорсткіші - обмеження або позбавлення волі до 3 років», - заявив адвокат.

Він зазначив, що людина, по відношенню до якої співробітники міліції використовують метод «провокації хабара», може звернутися до прокуратури з проханням порушити кримінальну справу за цим фактом.

М.КОПЕЙЧИКОВ зазначив, що «Провокація хабара» це кримінально каране діяння згідно зі статтею 370 Кримінального кодексу України, й для того, щоб використовувати цей метод на законних підставах, необхідно внести відповідні зміни до Кримінального кодексу.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, що доручила МВС використовувати процедуру «провокації хабара» для боротьби з корупцією при видачі актів на землю.

Під час селекторної наради з керівниками областей з питання видачі земельних актів 22 жовтня ц.р. Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що в системі видачі земельних актів є багато випадків хабарів. «Міністерство внутрішніх справ отримало спеціальну команду, й вони займатимуться тим, що провокуватимуть хабарників, даватимуть штучні хабарі, щоб подивитися, хто їх бере. І, якщо потрібно буде, порушуватимемо стільки кримінальних справ, скільки потрібно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО

Довідка УНІАН. Стаття 370 Кримінального кодексу України – «Провокація хабара»: 1. Провокація хабара, тобто свідоме створення службовою особою обставин і умов, які зумовлюють пропозицію або отримання хабара, щоб потім викрити того, хто дав або взяв хабар, - карається обмеженням волі строком до п`яти років або позбавленням волі строком від двох до п`яти років. 2. Те саме діяння, здійснене службовою особою правоохоронних органів, - карається позбавленням волі терміном від трьох до семи років.