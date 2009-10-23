Редакцію газети «Експрес» у Львові обстріляли

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО дала доручення міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ всебічно і оперативно розслідувати факти обстрілів редакції газети «Експрес» у Львові.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, Ю.ТИМОШЕНКО бере хід розслідування під особистий контроль.

«Залякування журналістів у такий брутальний спосіб неприпустиме», - зазначила вона. – «Свобода слова – головне надбання вільної, демократичної України. Я нікому не дам її знищити».

Прем’єр-міністр також звернулася до Служби безпеки України з проханням долучитися до роботи із з’ясування обставин справи.

*** Львівська газета ”Експрес” на своєму офіційному сайті 22 жовтня опублікувала заяву під назвою “Вони стрiляють. Ми не лякливі”, у якій ідеться, що “робочi кабiнети журналiстiв ”Експресу” втретє обстрiлюють бойовими патронами... Останнi пострiли пролунали 6 жовтня 2009-го. Першi - пiвроку тому”.

Представники редакції наголошують, “що свiдомо мовчали певний час, не розголошуючи подробиць цiєї справи, щоб дати мiлiцiї можливiсть професiйно виконати свої обов`язки”. Однак, на думку авторів заяви, “настав час назвати речi своїми iменами: мiсцева мiлiцiя провалила й цей iспит. Вона не здатна захистити громадян, журналiстiв”.

У заяві підкреслюється, що “якщо мiсцевий прокурор, маючи на руках результати балiстичних експертиз, кулi та iншi прямi докази теракту, закриває справу про напад на редакцiю ”за вiдсутнiстю складу злочину”, то цей прокурор є прямим спiвучасником потенцiйного вбивства і таким людям не мiсце в правоохоронних органах”.

Журналісти ззвертаються до мiнiстра внутрiшнiх справ і генерального прокурора з вимогою “негайно втрутитись у ситуацiю та вжити невiдкладних i дiєвих заходiв, що гарантуватимуть безпеку журналiстiв”, а також “знайти й притягнути до вiдповiдальностi органiзаторiв i виконавцiв збройних нападiв на журналiстiв ”Експресу”.



