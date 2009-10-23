Україна і США визначили напрями інвестиційної співпраці

Україна і США визначили пріоритетні напрями подальшої інвестиційної співпраці. Як повідомив кореспонденту УНІАН учасник української делегації заступник голови Держдепартаменту інтелектуальної власності Володимир ДМИТРИШИН, домовленості було досягнуто на Другому засіданні українсько-американської ради з торгівлі і інвестицій, що відбулася 14-15 жовтня 2009 у Вашингтоні (США). З боку України у заході брала участь офіційна делегація під головуванням міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА.

Зокрема, увага учасників Другого засідання була зосереджена на питаннях регулювання митних відносин та доступу до ринків; питаннях фінансового співробітництва в рамках світової організації торгівлі; на питаннях співробітництва в галузі сільського господарства та ветеринарної медицини; питаннях спільних інвестиційних проектів, зокрема тих, які спрямовано на підтримку малого та середнього підприємництва; питаннях забезпечення захисту прав інтелектуальної власності.

Під час діалогу щодо вирішення проблем захисту прав інтелектуальної власності В.ДМИТРИШИН звернув увагу на належний рівень охорони об’єктів інтелектуальної власності в Україні, що є одним з найважливіших складових аспектів привабливого інвестиційного клімату для зарубіжних інвесторів.

«Сучасна світова економіка характеризується суттєвими змінами у визначенні напрямів економічного прогресу. Основні акценти сьогодні переміщуються на прискорений інноваційний розвиток, перехід до стратегії економіки, яка базується на знаннях та інтелекті. Її основу складають інтелектуальні ресурси нації, наукові досягнення, процеси трансферу результатів творчої діяльності у виробництво матеріальних та духовних благ, які в умовах світової кризи набули особливого значення. А відтак, ефективне функціонування в країні правової системи охорони інтелектуальної власності дає впевненість інвесторам у тому, що їх інвестиції надійно будуть захищені від можливих протиправних посягань. Це є одним з найважливіших умов створення сприятливого інвестиційного середовища в державі», – підкреслив В.ДМИТРИШИН.

Крім цього, на засіданні ради були відзначені успіхи України та її значний прогрес у сфері захисту інтелектуальної власності. Підтвердженням цього В.ДМИТРИШИН назвав вступ України до СОТ у 2008 році та забезпечення дієвого захисту прав творців на їх об’єкти інтелектуальної власності. Результатом заходів, вжитих Держдепартаментом, стало виключення України з переліку країн пріоритетного спостереження «Списку 301» і переведення її до групи, до якої входять такі країни як Італія, Канада, Чехія тощо.

За словами В.ДМИТРИШИНА, американська сторона акцентувала увагу на питаннях захисту авторського права та суміжних прав в Україні, особливо щодо порушення прав авторів у мережі Інтернет. На думку представників американської сторони, проблема захисту інтелектуальної власності в мережі Інтернет наразі є найбільш актуальною - як для світової спільноти загалом, так і для України.

Крім того, В.ДМИТРИШИН повідомив, що американських колег хвилюють питання щодо запобігання порушень авторського права шляхом запису певними особами фільмів у кінотеатрах на відеоносії та подальшого їх тиражування й незаконного розповсюдження. Водночас пильної уваги потребують організації колективного управління та процес легалізації комп’ютерних програм, що використовуються в органах виконавчої влади.

«Американська сторона відзначила певний прогрес, якого досягнуто в Україні за останні роки у процесі легалізації комп’ютерних програм. У США впевнені, що в цьому напрямі необхідно системно і наполегливо працювати й надалі», – зазначив заступник голови Держдепартаменту.

У свою чергу, фахівці з США порадили звернути особливу увагу на законопроект «Про колективне управління правами на твори, виконання, фонограми, відеограми», адже він передбачає «нову ідеологію» охорони авторського права й суміжних прав, а точніше - деякі його положення прямо порушують права автора.

«Американські колеги позитивно оцінили, оприлюднені українською стороною дані щодо кількості виявлених правоохоронними органами правопорушень та кількості відповідних кримінальних справ за фактами порушення авторських прав. Їх кількість за останній час має стійку тенденцію до зростання. Так у 2008 році за результатами перевірок, здійснених працівниками МВС України, СБУ та податкової міліції України, порушено 115 таких кримінальних справ, а за 9 місяців 2009 року – уже 121», – прокоментував В.ДМИТРИШИН.

Підбиваючи підсумки, заступник голови Держдепартаменту повідомив про досягнення домовленості, за якою американська сторона надасть Україні інформаційні матеріали, методики та рекомендації, поділиться досвідом щодо вирішення проблеми незаконного використання та розповсюдження аудіовізуальних творів через мережу Інтернет, а українська сторона продовжуватиме інформувати посольство США про результати розгляду кримінальних справ судовими органами.

Наступне Третє засідання ради планується провести в Україні у вересні 2010 року.

Довідка УНІАН. У 2008 році після вступу України до Світової організації торгівлі Україна і США підписали угоду про торговельне та інвестиційне співробітництво. Відповідно до положень цієї угоди створено українсько-американську раду з торгівлі і інвестицій для зміцнення й поглиблення торгових відносин.

З американської сторони раду очолює торговельний представник США в Україні, а з української – міністр економіки України. Рада є основним механізмом для управління торговельними та інвестиційними відносинами між двома країнами.

Законопроект «Про колективне управління правами на твори, виконання, фонограми, відеограми» (поданий народними депутатами Верховної Ради Степаном ДАВИМУКОЮ і Ярославом КЕНДЗЬОРОМ) передбачає створення Палати України з колективного управління – своєрідного аналогу тендерної палати, тільки у сфері авторського права і суміжних прав. Палата, маючи великі повноваження, фактично повністю розпоряджатиметься всією винагородою авторів, артистів і виробників фонограм. Контролюватиметься й керуватиметься Палата вітчизняними творчими спілками. Саме це може призвести до корумпованих процесів, а відтак до порушення прав автора в Україні.