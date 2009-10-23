Голова ВР і президент ПАРЄ: ці вибори будуть зразковими

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН і Президент ПАРЄ Луіс-Марія де ПУЧ наголошують на важливості забезпечення вільного вибору українських громадян на майбутніх президентських виборах у відповідності до демократичних європейських процедур.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, під час зустрічі у п’ятницю президент ПАРЄ повідомив, що Асамблея у грудні направить до України місію спостерігачів. «Ми сподіваємося, що ці вибори будуть зразковими, рішення буде прийнято відкрито і плюралістично, і громадяни України зможуть зробити свій вибір вільно», - сказав він, додавши, що у ПАРЄ «немає жодних сумнівів, що Україна і її народ обрали демократичний шлях, шлях до Європи».

Л.-М. де ПУЧ висловив сподівання, що Верховна Рада України «допоможе зробити так, аби виборчий процес відбувся за стандартною демократичною прозорою процедурою».

У свою чергу, В.ЛИТВИН наголосив, що Верховна Рада України робитиме все, аби вибори відбулися «прозоро і демократично», зазначивши, що у цьому контексті Україна «надає великого значення місії спостерігачів» від Асамблеї. «Я розраховую на об`єктивність та незаангажованість спостерігачів, - сказав керівник парламенту, - тому що ці вибори для України є моментом істини: або вона піде вперед, або деградуватиме».

«Ми надаємо великого значення співпраці з ПАРЄ. Це велика школа, можливість відчути Україну невід’ємною складовою Європи», - сказав він, додавши, що візит президента Асамблеї «дозволить нам зміцнити співпрацю і переконатися у необхідності підвищення значення парламентаризму, роль якого в Україні до кінця не усвідомлена».

В.ЛИТВИН і Л.-М. де ПУЧ наголосили на важливості підвищення ролі парламентаризму у демократичному розвитку країни. Голова Верховної Ради України висловив переконання, що європейські парламентарії мають проявити «солідарність з українським парламентом, оскільки руйнація парламентаризму призводить до диктатури». «Для мене парламентаризм – це демократія», - заявив В.ЛИТВИН.

Президент ПАРЄ також високо оцінив роботу української парламентської делегації на сесіях Асамблеї, зазначивши, що вона «викликає повагу у інших парламентаріїв».