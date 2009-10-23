ВР змінила підвідомчість справ, пов’язаних із соціальними і пенсійними виплатами

Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами)”.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 348 народних депутатів із 434 зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом внесено зміни до Цивільного процесуального кодексу України. Ними передбачено, що суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також спори з приводу призначення, обчислення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг, речового майна, пайків або грошової компенсації замість них. Також суди розглядають справи щодо інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.



