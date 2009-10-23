У Конго арештували сухогруз, у команді якого громадяни України
14:45, 23 жовтня 2009Права людини
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Екіпаж розправився з "зайцями"?
Влада Демократичної Республіки Конго заарештувала панамське суховантажне судно, в команді якого - громадяни України і Філіппін.
Як повідомляє NEWSru, за даними агентства Sapa, судно Xland під панамським прапором було затримано біля атлантичного узбережжя Конго на рейді біля головного порту країни Матаді.
За попередніми даними, причина затримання - розправа команди над чотирма конголезцями, які незаконно потрапили на борт судна і намагалися проїхати "зайцями", передає ІТАР-ТАСС. Їх побили і викинули за борт, доля одного з них досі не відома. Інших врятували конголезькі ВМС. Розпочато розслідування інциденту.
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