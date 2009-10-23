В Одесі родичі екіпажу ”Аріани” пікетують будівлю ДП ”Укркрюїнг”

Родичі 24 моряків, захоплених у полон разом з балкером ”Аріана” піратами Сомалі, сьогодні з ранку пікетують Державне підприємство з працевлаштування моряків ”Укркрюїнг” на проспекті Шевченка Одеси.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції прийшли до будівлі ДП ”Укркрюїнг” з гаслами: «Спасите жизни моряков – время убивает», «О чем думает судовладелец? Прекратите пустые переговоры!», «Спасение 24 украинцев – дело чести Греции и Украины», «Полгода без вести от родных Арианы».

Дружина старшого помічника капітана Олена ЧЕРЕПАНІНА вручила начальникові оперативного відділу підприємства «Укркрюїнг» Ірині ГОНЧАР листа-звернення родичів членів екіпажа на адресу грецького власника теплоходу «Аріана», в якому міститься вимога «активізувати переговори і досягнути угоди між судновласником і піратами».

Зараз учасники акції чекають на відповідь від керівництва підприємства «Укркрюїнг», яке працевлаштовувало моряків на роботу.

За словами О.ЧЕРЕПАНІНОЇ, родичі членів екіпажу «Аріани» мають намір також пікетувати будівлю МЗС України і виїхати для організації акцій протестів з приводу бездіяльності судновласника до Греції і Сомалі.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня акція протесту дружин, матерів родичів моряків «Аріани» і представників громадськості міста відбулася біля будівлі Генконсульства Грецької Республіки в Одесі. Генконсулові Йєрасімусу ДАВАРІСУ було передано листа на адресу прем`єр-міністра Греції Костаса КАРАМАНЛІСА із закликом – сприяти звільненню моряків з піратського полону.

Як повідомляв УНІАН, грецький суховантаж ”Аріана” під прапором Мальти з 24 моряками-українцями на борту був захоплений піратами в ніч на 2 травня під час транспортування 35 тис. тонн сої з Бразилії до Ірану. П`ять з половиною місяців судновласник не може домовитися з піратами, які вимагають за судно 3 млн. дол.