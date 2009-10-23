Ющенко написав Тимошенко про борги з зарплати

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО взяти під особистий контроль питання щодо погашення заборгованості із заробітної плати.

Про це, як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України, йдеться у листі глави держави до глави уряду.

“Інформацію щодо заходів, які вживаються урядом для погашення заборгованості із заробітної плати та сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, взято до відома”, - йдеться в листі. Водночас зазначається, що “не зважаючи на деяке зменшення обсягів заборгованості із заробітної плати у липні поточного року, ситуація у серпні погіршилася – заборгованість зросла на 4 відсотки і перевищила 1,6 млрд. гривень”.

Як зауважив Президент, “неодноразові звернення керівників обласних державних адміністрацій до Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади щодо вжиття заходів реагування до керівників підприємств та організацій, які перебувають у сфері їх управління, позитивних результатів не дали. Заборгованість із заробітної плати економічно активних державних підприємств у серпні поточного року в цілому по економіці зросла на 4,7 %. Зокрема, борги працівникам Суднобудівного заводу імені 61 комунара (м.Миколаїв) зросли на 66 відсотків (до 5,1 млн. грн.). Із загального обсягу заборгованості із заробітної плати (111 млн. грн.), що утворилася на 25 вересня 2009 року в Харківській області, 56 відсотків – борг державних підприємств”.

“Через несвоєчасне перерахування коштів місцевим бюджетам за перевезення пільгових пасажирів зростає напруження в трудових колективах комунального транспорту”, - зазначив глава держави і додав: “28 вересня 2009 року працівники Харківського комунального підприємства «Міськелектротранс» через невиплату їм заробітної плати на суму майже 14 млн. грн. провели акцію протесту із призупиненням руху електротранспорту”.

“Подібна ситуація має місце й на підприємствах інших регіонів”, - констатував В.ЮЩЕНКО.

“З огляду на зазначене прошу Вас, Юліє Володимирівно, взяти під особистий контроль питання щодо погашення заборгованості із заробітної плати та вжити вичерпних заходів для поліпшення ситуації у зазначеній сфері”, - йдеться в листі Президента.