ГПУ перевірить, чи розголошував Луценко таємницю усиновлення
17:20, 23 жовтня 2009Права людини
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Обіцяють "процесуальне рішення"
Працівники Генеральної прокуратури України перевірять, чи розголошував міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО таємницю усиновлення у справі про розбещення дітей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Києві повідомив заступник генпрокурора Віктор ПШОНКА.
“Те, про що ви запитуєте, буде перевірено також слідчим шляхом і прийнято процесуальне рішення”, - сказав В.ПШОНКА, зауваживши при цьому, що на даний момент Ю.ЛУЦЕНКО з цього приводу не давав пояснень і не допитувався.
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