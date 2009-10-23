Порошенко: громадянство – не та категорія, якою можна торгувати

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО переконаний, що політика України щодо заборони наявності другого громадянства виправдана.

Про це він сказав сьогодні в ефірі радіостанції «Эхо Москвы».

«В даному разі виходжу з того, що за нинішніх умов політика України щодо неможливості наявності другого громадянства виправдана», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Міністр нагадав, що Конституція України і українське законодавство забороняють подвійне громадянство.

Він переконаний, що громадянство – «це не та категорія, якою можна торгувати, бути між двох стільців», зокрема, громадянство накладає певні зобов`язання щодо захисту країни, сплати податків тощо.

На думку П.ПОРОШЕНКА, громадянство накладає на людину певні зобов`язання, хоча у неї має бути право вибору. «Якщо людина вважає, що їй громадянство цієї країни з тих чи інших причин обтяжливо, вона має права змінити громадянство», - сказав він.