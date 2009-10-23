Вінський вважає, що нардепи «інтелігентно» обдурили людей

Голова Центрального оргкомітету Народно-патріотичного об’єднання “За демократію і справедливість” Йосип ВІНСЬКИЙ вважає, що Верховна Рада України повинна ухвалити закон про скасування недоторканності до проведення другого туру виборів Президента.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НПО “За демократію і справедливість” із посиланням на Й.ВІНСЬКОГО.

Він вважає, що наступну сесію парламенту обов’язково треба почати з розгляду цього законопроекту, тому що саме на ній цей проект має бути остаточно ухвалений після отримання висновку Конституційного Суду.

«Якби той варіант, який пройшов Конституційний Суд, проголосували, сьогодні б усе було вирішено. І це було б правильно. Те, що відбулося - це напівзахід. Я вважаю, що з таким “інтелігентним” обманом наших громадян час покінчувати, а не надіятися, що люди цього не бачать”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Лідер Народно-патріотичного об’єднання нагадав, що 85% населення вважає за необхідне позбавити народних депутатів України недоторканності, і відповідний законопроект вже був прийнятий парламентом та отримав позитивний висновок Конституційного Суду. “Але депутати вирішили розпочати всю процедуру заново, додавши до проекту ще й зняття недоторканності з Президента”, - додав він.

“Позиція громадян зрозуміла. Був референдум з цього приводу. Люди висловились, вони не хочуть, щоб депутати мали цей статус. Не хочуть ті, хто формує Верховну Раду, ті, хто за неї голосує», - зазначив Й.ВІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 20 жовтня попередньо схвалила і направила до Конституційного Суду законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб). За це проголосували 390 депутатів, зокрема, 171 депутат від Партії регіонів, 150 – від БЮТ, 19 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від Комуністичної партії, 19 – від Блоку Литвина, 4 - позафракційних.

Згідно із процедурою, законопроект має бути ухвалений остаточно двома третинами народних депутатів від конституційного складу парламенту після отримання позитивного висновку Конституційного Суду.