В газеті «Експрес» думають, що по редакції стріляли міліціонери

Колектив львівської газети «Експрес» не виключає, що обстріли редакції могли здійснювати самі ж працівники міліції.

Про це заявила УНІАН заступник стратегічного редактора газети «Експрес» Світлана МАРТИНЕЦЬ.

«Після останніх заяв правоохоронців ми припускаємо, що у нас стріляли міліціонери, от лише не знаємо теперішні чи колишні і з якою метою», - зазначила С.МАРТИНЕЦЬ.

За її словами, до цього висновку в редакції прийшли з огляду на те, як ведеться розслідування фактів неодноразових обстрілів редакції та намагання правоохоронців «очорнити нас і відбілити себе».

«Публічне висловлювання генерала, що «стріляли з середини», ще раз ставить під сумнів професійність не лише головного міліціонера Львівщини, а й всіх правоохоронних органів, котрі йому підпорядковуються. Генерал знущається над журналістами, чи йому подобається вести подвійну гру, суперечивши самому собі? Експерти з міліції кілька раз оглядали сліди від пострілу, дослідили не лише те, що постріли проведено ззовні, а й квартиру, звідки стріляли», - заявила С.МАРТИНЕЦЬ.

Коментарі керівників львівської міліції щодо обстрілів редакції в «Експресі» розцінюють як некомпетентність керівництва правоохоронців «інформаційну війну».

«Сьогодні ми ставимо під сумнів професійність не лише начальника ГУ МВС України генерал-лейтенанта ПІСНОГО, а й начальника міліції Львова пана ЦІКАЛО. Останній заявив, що розбите кулями скло в міліції знаходиться на експертизі і що постріли по редакції «навіть не тягнуть на хуліганство». Скло ніхто не знімав, воно не на експертизі, а в редакції. Стоїть там й де стояло, пробите кулями», - наголошує заступник редактора.

Як повідомляв УНІАН, львівська газета "Експрес" на своєму офіційному сайті 22 жовтня опублікувала заяву, у якій ідеться, що “робочi кабiнети журналiстiв "Експресу" вже втретє обстрiлюють бойовими патронами.

23 жовтня начальник ГУ МВС України у Львівській області Василь ПІСНИЙ заявив, що правоохоронці розглядають кілька версій, не виключаючи хуліганських дій, а також проводиться перевірка щодо того, що постріли могли бути і з середини приміщення.