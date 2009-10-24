Міліціонери записували побиття затриманих на відео

П`ятьох співробітників міліції Овідіопольського району Одеської області звільнено з лав МВС за перевищення своїх повноважень, що призвело до порушення прав і гідності громадян, повідомили УНІАН в ЦГЗ УМВС України в області.

За словами керівника ЦГЗ Володимира ШАБЛІЄНКА, при перевірці співробітниками Відділу внутрішньої безпеки й інспекцією з особового складу облУВС було встановлено, зокрема, що в жовтні 2008 року і березні нинішнього року працівники цього райвідділу міліції били затриманих – наркомана і п`яного хулігана. Причому іноді знущання записувались на відеокамеру мобільного телефону.

Матеріали службового розслідування передано в прокуратуру, додав В.ШАБЛІЄНКО.

Загалом цього року в регіоні порушено 35 кримінальних справ щодо співробітників міліції за перевищення повноважень, у судах Одеської області розглядається понад 100 подібних кримінальних справ.

Нагадаємо, 1 вересня поточного року міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО звільнив зі служби в органах внутрішніх справ за застосоване фізичне насильство до затриманого громадянина двох співробітників Комінтернівського РВВС Одеської області.