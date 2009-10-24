26 жовтня - 10-00 - Відбудеться розширене засідання колегії Державного департаменту України з питань виконання покарань. У порядку денному: Про підсумки діяльності органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України за 9 місяців 2009 року та заходи щодо її поліпшення; Про стан готовності установ Державної кримінально-виконавчої служби України до роботи в осінньо-зимовий період 2009-2010 років (вул. Мельникова, 81). Потрібна акредитація. Телефони: 461-86-14, 461-86-07, 050 539-94-40 до 9-00 26 жовтня.