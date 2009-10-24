Прес-конференція на тему: «Підприємці Києва вимагають від Юрія Луценка негайно звільнити з посади начальника міліції Солом’янського району Олександра Якимчука»

26 жовтня - 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Підприємці Києва вимагають від Юрія Луценка негайно звільнити з посади начальника міліції Солом’янського району Олександра Якимчука». Учасники: приватні підприємці Юрій Безуглий та Сергій Пономарьов, адвокат Тетяна Лісовець, редактор сайту «Sprotiv.org» Вадим Гладчук (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.



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