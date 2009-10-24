26 жовтня - 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Журналісти і правоохоронці: слово проти сили?”. Остання надія громадян на справедливість - представники ЗМІ. Журналісти і правозахисники готові боротися із свавіллям правоохоронних органів та байдужістю представників влади ціною свого здоров’я і життя. Але хто захистить журналістів? Чи існує “предел беспределу”? Конкретні випадки боротьби правозахисників і журналістів з бездіяльністю прокуратури та міліції, документальні підтвердження та фотоматеріали будуть представлені в ході прес-конференції. Учасники: правозахисник, автор “Території вільної журналістики” Олег Мартиненко; фотокореспондент УНІАН в Херсонській області, потерпілий під час збройного конфлікту навколо заводу “Таврія” Віталій Данильченко; потерпілий від свавілля працівників міліції, журналіст Володимир Циганов; керівник проекту “Територія вільної журналістики” Сергій Цигіпа (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 050-550-16-74. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

