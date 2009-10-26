Конституційний суд Німеччини став на захист гомосексуалів

Гомосексуальні пари відтепер матимуть у Німеччині рівні права щодо пенсійного забезпечення. Конституційний суд країни визнав протиправною законодавчу дискримінацію геїв і лесбіянок, які живуть в одностатевих шлюбах.

Судді в оприлюдненому у четвер вироку ухвалили, що на одностатеві шлюби мають повною мірою поширюватися норми закону про пенсійне забезпечення державних службовців. У конкретному випадку, який розглядався Конституційним судом, йшлося про невиплату одному з партнерів законної доплати до пенсії. Адже після смерті одного з подружжя, другий за законом отримує доплату до пенсії. Утім попри те, що «життєві партнерства» гомосексуалістів у Німеччині загалом прирівняні до звичайних шлюбів, держава відмовлялася застосовувати до цієї категорії громадян низку соціальних норм.

Своїм рішенням суд у Карлсруе визнав неконституційними положення про виплату пенсій, ухвалені Федеральним і земельним об’єднанням соціального забезпечення. Ця установа відповідає за пенсії і соціальні виплати держслужбовців – членами її страхового товариства є майже два мільйони німців.

Асоціація громадських організацій геїв і лесбіянок Німеччини назвала вирок Конституційного суду «проривом». «Оскільки супутники життя в одностатевому партнерстві так само мають дбати один про одного, як і гетеросексуальні подружжя, вони заслуговують на рівноправне ставлення», - йдеться у заяві Асоціації.

Доплати до пенсії після смерті одного з подружжя базуються насамперед на зафіксованому в Основному законі обов’язку держави захищати сім’ї, особливо якщо йдеться про соціальний захист дітей, які залишилися після смерті годувальника. Утім, аргументують судді, законодавчі норми поширюються і на бездітні сім’ї. Тому немає жодних підстав дискримінувати одностатеві партнерства. «Образ «шлюбу як інституту забезпечення дітей», коли чоловік працює, а жінка займається вихованням нащадків, вже не відповідає суспільній дійсності», - зауважили у своїй заяві судді Конституційного суду.

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