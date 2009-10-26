ПР може повернути Калашникова - журналісти обурюються

Наміри представниці Партії регіонів, Ганни Герман повернути до активного політичного життя екс-депутата цієї політичної сили Олега Калашникова спричинили критику журналістів.

Голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Ганна Герман заявила, що Олег Калашников «достатньо дорого заплатив за свою помилку», і що вона буде домагатися повернення його «до лав активних партійців». Як відомо, Калашников був фігурантом скандалу стосовно нападу на знімальну групу одного з українських телеканалів 2006 року.

У відповідь на цю заяву комітет Київської незалежної медіа-профспілки висловив різкий протест. Як сказав "Німецькій хвилі", коментуючи цю ситуацію, політолог Віктор Небоженко, виступ Ганни Герман на захист Калашникова рівнозначний тому, що вона сама нацьковує на нього журналістів.

Водночас президент Академії української преси Валерій Іванов висловив розчарування позицією медіа-профспілки. «Таке враження, що справа Калашникова – це такий собі привід, за допомогою якого можна піаритися». Експерт вважає нині більш важливими інші проблеми українських ЗМІ, зокрема, спосіб висвітлення пресою справи щодо розбещення неповнолітніх, заангажованість працівників мас-медіа під час президентської кампанії та нові форми тиску на журналістів з боку власників ЗМІ.