Луценка хвилює, що депутатів цікавлять тільки смажені факти

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО спростовує звинувачення в розголошуванні таємниці усиновлення в резонансній справі про розтління неповнолітніх.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«Мене намагаються звинуватити в розголошуванні таємниці усиновлення, я жодного разу не називав прізвища постраждалих, я жодного разу не називав жодного прізвища підозрюваних чи свідків», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він заявив, що прізвища й іншу інформацію розголошують інші люди, політизують кримінальну справу, чим ускладнюють слідство. «Проте, воно (слідство) триває. Я впевнений, що винні у згвалтуванні дітей сядуть», - сказав міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО занепокоєний тим, що депутатів цікавлять тільки ці двоє постраждалих неповнолітніх, хоча «сімсот з гаком дітей є жертвами сексуального насильства за останні три роки». Міністр вважає, що депутатів хвилюють винятково смажені факти, де можна знайти політичний інтерес.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, матір постраждалих від насильства дітей Олена ПОЛЮХОВИЧ наполягає на притяганні Ю.ЛУЦЕНКА до відповідальності за розголошування таємниці усиновлення.

23 жовтня заступник генпрокурора Віктор ПШОНКА заявив, що працівники відомства перевірять, чи розголошував міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО таємницю усиновлення у справі про розбещення дітей.