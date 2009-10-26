Панельна дискусія на тему: "Промоція цінностей і прав людини засобами кіномистецтва"

27 жовтня - 14-30 - В програмі 39 МКФ «Молодість»: панельна дискусія з організаторами та учасниками програми "Кіно за права людини" на тему: "Промоція цінностей і прав людини засобами кіномистецтва". Учасники: Аке Петерсон, представник Генерального секретаря РЄ з координації програм співробітництва в Україні; Улф Алберг, директорат з комунікацій РЄ (Страсбург); Олександр Фельдман, голова МБФ; Олів’є Адам, регіональний координатор ООН в Україні; Тетяна Мазур, виконавчий директор «Міжнародної Амністії в Україні» (зала «Сінематека», 3-й поверх кінотеатру «Київ»).