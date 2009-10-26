Круглий стіл на тему: “Який орган влади має відповідати за державне сприяння розвитку громадянського суспільства”

19:19, 26 жовтня 2009
Права людини
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27 жовтня - 10-00 - Круглий стіл на тему: “Який орган влади має відповідати за державне сприяння розвитку громадянського суспільства”.  Організатор -  Український незалежний центр політичних досліджень (Великий конференц-зал НАНУ, вул.. Володимирська, 55). Потрібна акредитація. Телефони: 279-24-35, 599-42-51.

 

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