Круглий стіл на тему: “Який орган влади має відповідати за державне сприяння розвитку громадянського суспільства”

27 жовтня - 10-00 - Круглий стіл на тему: “Який орган влади має відповідати за державне сприяння розвитку громадянського суспільства”. Організатор - Український незалежний центр політичних досліджень (Великий конференц-зал НАНУ, вул.. Володимирська, 55). Потрібна акредитація. Телефони: 279-24-35, 599-42-51.

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