Прес-конференція на тему: “Правова незахищеність журналістів перед представниками закону”

27 жовтня - 11-00 - Прес-конференція на тему: “Правова незахищеність журналістів перед представниками закону” щодо побиття журналіста всеукраїнського юридичного журналу конфліктних правових ситуацій „Конфлікти і закони”, що сталося 14 жовтня 2009 року. Учасники: координатор проекту "Конфлікти і Закони" Оксана Котомкіна, голова ГО "Люстрація" Олег Осуховський та потерпілий Руслан Любченко (“Укрінформ”, вул..Б.Хмельницького, 8/16). Телефон: +3800681271185.

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