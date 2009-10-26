27 жовтня - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Інтернет Асоціація України (ІнАУ) виступає за впровадження в Україні європейських підходів у протидії розповсюдженню дитячої порнографії в Інтернеті”. Парламент минулого тижня прийняв за основу законопроект № 3271, який пропонує посилити протидію розповсюдженню дитячої порнографії в Інтернеті. ІнАУ поділяє стурбованість фактами втягування неповнолітніх у злочинну діяльність у сфері обігу порнографічної продукції. Разом з тим, фахівці у сегменті телекомунікацій звертають увагу на суттєву невідповідність положень законопроекту нормам європейського законодавства у цій сфері, а також технічну неможливість виконання ряду його положень. Заходи, які запропоновані документом, не зможуть ефективно сприяти викоріненню таких злочинів. ІнАУ пропонує ефективні механізми боротьби з розповсюдженням в Інтернеті такого ганебного явища, як порнографія за участю неповнолітніх (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.