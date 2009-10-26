Прес-конференція на тему: "Презентація результатів моніторингу сайтів обласних рад "Інформаційна відкритість інтернет-представництв обласних рад"

28 жовтня - 10-00 - Прес-конференція на тему: "Презентація результатів моніторингу сайтів обласних рад "Інформаційна відкритість інтернет-представництв обласних рад" . Учасники: Сергій Корчинський, інформаційний менеджер проекту " Інституційна підтримка організації 2008-2010рр. проект 2003-01057.02 за сприяння фонду Чарльза Стюарта Мота"; Олександр Врублевський, юрист, керівник проекту "Територіальна реформа: від моделювання до реалізації"; Володимир Артеменко, експерт-аналітик Інституту громадянського суспільств (“Укрінформ”, вул. Б.Хмельницького, 8/16).

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