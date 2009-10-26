28 жовтня - 16-00 - Відбудеться святкова мистецька акція «Нагодуй мене мною», в якій активісти ВГО «Не будь байдужим!» (музиканти: сестри Тельнюк, VovaZiLvova, Юрко Юрченко, Мирослав Кувалдин, Росава, письменники Оксана Забужко, Леся Воронина, Сашко Ірванець, Анатолій Дністровий, музичний критик Юрко Зелений та Василь Вірастюк) розкажуть про те: хто насправді зобов’язав учителів де-юре українських шкіл застосовувати в робочий час українську мову; які нагороди чекають педагогів, які будуть дотримуватися ухваленої КМУ Постанови «Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад» (стосовно мови, яку педагоги застосовують у робочий час) та ін. (Центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса (вул. Володимирська, 23-в, 3-й поверх). Потрібна акредитація. Телефон: 067-390-8400.