Журналістці присудили 60 ударів батогом за передачу про секс

У Саудівській Аравії жінка-журналіст Розанна аль-Ямі засуджена до 60 ударів батогом. Суд звинуватив її в тому, що, бувши членом знімальної групи, вона брала участь у підготовці передачі, в якій чоловіки розмовляли про секс, передає Associated Press.

Йдеться про скандальну передачу, що пройшла в серпні 2009 р., в якій звичайний громадянин Мазен Абдул-Джавад досить вільно говорив про сексуальні відносини і демонстрував еротичні іграшки.

Передача викликала бурхливе обговорення і обурення в Саудівській Аравії. Влада країни закрила офіс телекомпанії, яка показала сюжет. Сам М.Абдул-Джавад був засуджений до п`ятирічного тюремного ув’язнення і 1 тис. ударів батогом.

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