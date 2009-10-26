Справа про побиття фотокора УНІАН: кінця-краю не видно

Херсонський правозахисник Олег МАРТИНЕНКО сумнівається, що міліція і прокуратура доведуть до логічного завершення кримінальну справу про побиття фотокореспондента УНІАН під час фотографування рейдерського захоплення новокаховського заводу "Таврія" Віталія ДАНИЛЬЧЕНКА.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Я, наприклад, сумніваюся, що справа по Віталіку дійде кінця... Розслідування справи може тягнутися довго - і рік, і два, оскільки порушено по факту. Крім того, через місяць-два воно може бути припинене, оскільки не встановлені і не знайдені винні", - сказав О.МАРТИНЕНКО.

У свою чергу В.ДАНИЛЬЧЕНКО висловив думку, що Новокаховська прокуратура і міліція "виступають на одному боці, працюють у парі", з чого можна зробити висновок: "всі захищають честь мундиру - міліція свого, прокуратура свого". Ці слова В.ДАЛЬНИЛЬЧЕНКО, зокрема, пояснив тим, що свідчення, які він давав міліції, якимсь чином опинилися у вигляді копій у прокуратури. "Більш того, була копія протоколу за моїм підписом, який я не ставив, і таких свідчень не надавав - що людини, яка била мене, я не впізнав", - сказав фотожурналіст. При цьому він запевнив, що надав слідчим і прокуратури, і міліції фото людини, яка завдавала йому ударів, проте належних дій з їх боку не було.

Разом із тим В.ДАНИЛЬЧЕНКО спростував інформацію міністра МВС Юрія ЛУЦЕНКА, озвучену на прес-конференції в Донецьку 18 вересня, про те, що справа вже порушена за 171 статтею КК (перешкоджання професійній діяльності журналіста). За словами фотокореспондента, на той момент прокуратура Нової Каховки ще не ухвалила рішення порушувати чи ні справу за даною статтею, а таке було прийнято лише 9 жовтня. "Це не була заслуга Юрія ЛУЦЕНКА. Це була заслуга О.МАРТИНЕНКА і ще юристів, які мені допомагали. Від Ю.ЛУЦЕНКА нічого не було", - сказав В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Зі свого боку керівник медіа-проекту "Територія вільної журналістики" Сергій ЦИГІПА поставив риторичне питання: "Що ще потрібно правоохоронцям для розкриття справи хоча б по Віталію ДАНИЛЬЧЕНКУ, якщо є фото, є відео, він називає прізвища (нападників)?". При цьому він нагадав, що минулого року був побитий невідомими у своєму під`їзді, і цей злочин також досі не розкрито. Крім того, С.ЦИГІПА підкреслив, що за останні 2,5 року в Новій Каховці постраждали шестеро журналістів. "Ми вважаємо, що це - місто, де б`ють журналістів ... Якщо все поросте болотом, то свавілля стосовно журналістів на місцях буде продовжуватися", - зазначив він. У контексті цього С.ЦИГІПА дорікнув у байдужості до того, що відбувається в регіонах з журналістами і місцевих, і центральних ЗМІ: "Реальної солідарності журналістської немає. Якби вона була, було б набагато простіше".

Як повідомляв УНІАН, увечері 3 вересня група невідомих намагалася штурмом захопити адміністративну будівлю заводу ВАТ «Агропромислова фірма «Таврія».

Під час цього рейдерського захоплення постраждав фотокореспондент УНІАН у Херсонській області В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Охоронці заводу, визнавши В.ДАНИЛЬЧЕНКА за фотографа з боку нападників, завдали йому тілесних ушкоджень і розбили фотоапаратуру.

11 вересня Новокаховська районна прокуратура повідомила, що не знайшла підстав, які б підпадали під дію ст.171 Кримінального кодексу України, для порушення кримінальної справи за фактом перешкоджання професійній діяльності фотокореспондента УНІАН В.ДАНИЛЬЧЕНКА під час рейдерської атаки на завод «Таврія».

Водночас міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО ще 18 вересня заявив, що прокуратура все ж порушила кримінальну справу за статтею «Перешкоджання журналістській діяльності» за фактом побиття фотокореспондента УНІАН В.ДАНИЛЬЧЕНКА під час зйомок конфлікту на заводі "Таврія".

Як сказав Ю.ЛУЦЕНКО, він особисто переговорив з прокурором, і кримінальна справа в даному випадку була порушена. «Тим не менше, я поговорив з прокурором, ми обговорили цю ситуацію і прийшли до того, що кримінальну справу порушено за статтею - перешкоджання журналістській діяльності», - пояснив керівник МВС.