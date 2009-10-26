Захисники суспільної моралі просуваються в регіони

Голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі Василь КОСТИЦЬКИЙ має намір активізувати роботу у регіонах, створивши громадські колегії та призначивши регіональних представників комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-конференції у Чернігові.

За словами В.КОСТИЦЬКОГО, з різних областей до представників Комісії надходили листи про необхідність впливу на стан суспільної моралі. "У регіонах ви нас кинули напризволяще, і наших дітей, і нашу культуру розвалюють – це я цитую листи", - сказав голова Комісії.

"У Чернігові, як і в інших 16 областях України, створимо громадську колегію з питань захисту суспільної моралі, до складу якої увійдуть представники влади, силових відомств та гуманітарні лідери регіону", - заявив В.КОСТИЦЬКИЙ.

Крім того, він вважає за необхідне провести в обласному центрі Чернігівщини громадські слухання щодо дотримання суспільної моралі. Найважливіші питання для Чернігова, на думку В.КОСТИЦЬКОГО, пов`язані із рекламою алкоголю та пива, алкоголізмом серед дітей і молоді, а також поширенням ВІЛ/СНІДу.

Голова Нацкомісії з питань захисту суспільної моралі також представив регіонального представника Наталію НАДИРОВУ, яка є керівником громадської організації "Академія розвитку", і на громадських засадах представлятиме комісію з питань суспільної моралі.