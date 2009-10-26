У в'язницях почали масову кампанію з виявлення незаконних предметів

Керівництво Державного департаменту України з питань виконання покарань занепокоєне наявністю у засуджених та заарештованих великої кількості заборонених для використання предметів і вимагає від підлеглих активізувати роботу з виявлення каналів їх надходження.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому сьогодні в Києві під час виступу на колегії Держдепартаменту наголосив перший заступник начальника ДДВП Микола ІЛЬТЯЙ.

“Негативно впливає на стан правопорушень в установах Департаменту наявність у засуджених заборонених предметів”, - сказав він. При цьому М.ІЛЬТЯЙ наголосив, що робота зі встановлення каналів надходження заборонених предметів здійснюється негативно. “Необхідно, - підкреслив він, - встановити єдиний порядок встановлення цих каналів, і роботу цю покласти на оперативний персонал установ”.

За словами М.ІЛЬТЯЯ, в цьому році співробітниками спецустанов Департаменту було виявлено та вилучено у засуджених і заарештованих понад 127 тис. грн., більше 1,5 тис. дол., понад 700 літрів спиртних напоїв, 8,5 кг наркотичних речовин, близько 5 тис. мобільних телефонів тощо. У контексті цього заступник голови Департаменту звернув увагу на те, що найчастіше ці предмети потрапляють у спецзаклади через передачі, під час побачень або через персонал колоній.

Між тим М.ІЛЬТЯЙ зазначив, що в ряді областей персоналом колоній цього року не було виявлено у засуджених жодних заборонених предметів навіть за допомогою спеціального обладнання. Враховуючи викладене, він зобов’язав керівництво спецзакладів при комплектуванні персоналу більше уваги звертати на морально-ділові якості кандидатів на службу.