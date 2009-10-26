Україна має підписати конвенцію про захист особистих даних громадян

Україна для ефективної координації зусиль із Польщею в рамках підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року має ратифікувати конвенцію Ради Європи №108 про захист приватних осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою даних особистого характеру.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Польщі та адміністрації, представники якого наприкінці минулого тижня провели консультації з українськими експертами та чиновниками стосовно забезпечення безпеки під час Євро-2012.

Згідно з повідомлення прес-служби, Україна також має ратифікувати додатковий протокол до цієї конвенції, що стосується органів нагляду та транскордонної передачі даних.

У міністерстві також зазначили, що за підсумками переговорів представники Польщі та України висловили впевненість в успішній організації Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, 22-23 жовтня у Варшаві відбулися українсько-польські міжурядові консультації з питань безпеки під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Польсько-українська міжурядова робоча група з питань координації безпеки під час Євро-2012 створена на основі договору про співпрацю під час проведення чемпіонату, підписаного урядами країн в березні 2008 року.

Довідка УНІАН. Конвенція Ради Європи про захист приватних осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою даних особистого характеру була підписана 28 січня 1981 року.

Метою Конвенції є забезпечення на території кожної зі сторін дотримання прав і основних свобод кожної людини, незалежно від її громадянства або місця проживання, і особливо її права на недоторканність особистої сфери у зв`язку із автоматичною обробкою персональних даних.