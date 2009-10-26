БЮТ хоче позбавити українців можливості проголосувати «проти всіх»

Народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО пропонує виключити з виборчого бюлетеня графи, які дозволяють виборцеві не підтримувати жодного кандидата на пост Президента України.

Про це йдеться у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України», зареєстрованому у Верховній Раді, повідомили УНІАН у прес-службі В.ПИСАРЕНКА.

Депутат вважає, що відмітка, поставлена виборцем у графі «Не підтримую жодного кандидата», має такі ж наслідки для визначення результатів голосування, як неявка виборця на дільницю.

«Європейська практика свідчить, що відсутність такої графи у виборчому бюлетені сприяє заохоченню виборця до активного голосування та віддавання голосу за певного кандидата», - додав депутат.

Також В.ПИСАРЕНКО хоче надати право голосувати громадянам України, які на законних підставах перебувають за межами державного кордону України, і скасувати правило щодо їх обов’язкового перебування на консульському обліку для отримання права на голосування.

Законопроект передбачає і зміни у правилах щодо висування кандидата на пост Президента України. Зокрема, скасовується право висувати кандидата на пост Президента України політичними партіями, які були зареєстровані не менш як за один рік до дати виборів Президента України.

За словами В.ПИСАРЕНКА, положення законопроекту відображають позицію, викладену у висновку Європейської комісії за демократію через право («Венеціанської комісії») щодо останніх змін до Закону України «Про вибори Президента України».

«Уточнення окремих положень законодавства України про вибори Президента України сприятиме більш повній реалізації гарантованого Конституцією України права голосу на виборах; більш повно реалізує принципи народовладдя; забезпечить належну реалізацію прямого волевиявлення громадян України під час виборів Президента України; наблизить виборче законодавство України до передових світових, у тому числі європейських стандартів», - резюмував депутат.