Щеплення тепер примусові!

Верховна Рада прийняла перший в історії України Закон “Про затвердження державної програми імунопрофілактики і захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки”, згідно з яким “добровільна, хоч і обов’язкова” вакцинація, яка дотепер була в Україні, стане фактично примусовою.

У законодавстві України було недопрацювання, яке й провокувало суперечливі моменти: вакцинуватися було справою добровільною - щепити дитину чи не щепити, вирішували її батьки. Водночас у дитсадки та школи не мали права брати дитину нещеплену, адже вона становить загрозу іншим дітям. Як у такій ситуації бути? Батьки мали право письмово відмовитися від щеплення. При цьому усю відповідальність у разі хвороби дитини вони брали на себе. Таких відмов у школах дуже багато. Цей недопрацьований момент законодавці вирішили виправити і чітко розставити усі крапки над “і”.

Голова комітету ВР з питань охорони здоров’я Тетяна Бахтєєва каже, що для кожного українця введуть паспорт вакцинації, без якого не прийматимуть у дитсадки, школи і вищі навчальні заклади. З прийняттям закону все стало набагато серйознішим. Заступник головного санітарного лікаря МОЗ Людмила Мухарська стверджує, що “батьки можуть відмовитися від щеплень, проте повинні бути готовими до того, що їхню дитину не візьмуть у дошкільний заклад чи школу. Новий закон передбачає і закупівлю препаратів, розробку сертифікатів, оснащення складів, кабінетів”.

Новими методами і переконуватимуть батьків у необхідності щеплень для дитини. “У програмі вказано суми, виділені на вакцинацію і на деякі нововведення. До кожної вакцини буде додано сертифікат якості з даними про те, які побічні ефекти викликає препарат, де він був вироблений, його ефективність.

Також нова програма зобов’язує МОЗ створити паспорти імунізації для кожної дитини. Так буде набагато зручніше контролювати процес вакцинації, адже у паспорті буде вказано всю історію щеплень – чим і коли кололи”, - каже Т. Бахтєєва.

На нову п’ятдесятирічну програму з держбюджету виділять близько трьох мільярдів гривень. Всі препарати для планової вакцинації закуповуватимуть за замовленням регіонів, обминаючи місцеві бюджети. А щодо профілактичних щеплень проти грипу, то за них платитимуть як місцеві, так і державний бюджети. “Вакцинація від грипу буде добровільною, але якщо буде сильна епідемія – тоді обов’язковою”, - каже Бахтєєва. Людмила Мухарська ж зі свого боку додала, що у країнах ЄС та Америці всіх щеплять від “свинячого грипу”, а в нас, в Україні, – ще жодної зареєстрованої такої вакцини немає. Проте вона сподівається, що цю вакцину таки швидко до нас ввезуть, і будемо вакцинувати від “свинячого грипу” українців.

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